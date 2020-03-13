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11:53

РПЦ не будет строить в Южно-Приморском большой храм, но возведет часовню и дом

фото ЗакС политика РПЦ не будет строить в Южно-Приморском большой храм, но возведет часовню и дом

Петербургский парламентарий-эсер Надежда Тихонова получила ответ от прихода храма Покрова Божией Матери по вопросу дальнейшей эксплуатации огороженной территории в Южно-Приморском парке.

Изначально с просьбой изучить ситуацию к депутату обратились жители Красносельского района, которые уже не первый год бастуют против возведения масштабного храмового комплекса в зеленой зоне.

"Строительство православного храмового комплекса на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, участок 1 (напротив дома 24, корп. 1, лит. А по улице Доблести) <…> в соответствии с эскизным проектом, ранее размещенным на официальном сайте прихода, не планируется в связи с изменившейся концепцией развития приходской деятельности", - следует из письма настоятеля прихода протоиерея В.Е.Швецова.

Несмотря на отказ от расширения комплекса, филиал РПЦ все же намерен построить на вверенной ему территории два здания - часовню и церковный двухэтажный дом высотой не более 8 метров и общей площадью не более 500 кв метров.

И только оставшуюся часть земли православные деятели намерени облагородить и открыть для безвозмездного пользования граждан.

Добавим также, Тихонова направила в комитет по градостроительству предложение ограничить на обозначенной местности предельную высотность строительства не более 10 метров.

Напомним, что на огороженной зеленой местности недалеко от улицы Доблести город имел намерение построить храм вместимостью 1000 человек, маленькую церковь и дом причта - несмотря на то, что одно культовое сооружение в виде храма Иоанна Милостивого в парке уже есть и открыто для желающих его посетить. Таким образом из площади парка собираются исключить 16,3 тысяч квадратных метров. К РПЦ эта территория отошла в 2006 году.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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