Шнуров обратился к противникам его нахождения в политике

Музыкант и с недавних пор член Партии роста Сергей Шнуров написал интригующее стихотворение, из первых строк которого читателю может показаться, будто он успел разочароваться политикой и отсутствием понимания своей в ней роли и полноценно возвращается к музыке. Однако, в последних двух строфах, которые почти полностью повторяют начальную, он категорично заверяет общественность в обратном, посылая своих критиков по неприличному адресу. Из финала стихотворения явственно следует, что он в общественно-политическую жизнь страны пришел не на один день.

В произведении между делом он упоминает инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков, а также деятельность Алексея Навального, который ранее резко критиковал новое шнуровское занятие.

"Прекрасно то, что так стабильно!

Никто иллюзий не питал.

Вновь Лёша будет делать фильмы,

Про то, как делал «капитал»,

Тот, кто ему не отслюнявил.

И снова Вова. Что такова?

Приходят сны в кромешной яви.

Володин, дума, Терешкова", - говорится в рифмованном тексте.

Шнуров вступил в Партию роста месяц назад, находясь в Петербурге, и пообещал добавить отечественной политике ярких красок. Не исключено, что он возглавит партийный список на выборах в Госдуму 2021 года.