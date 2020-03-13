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12:56

Двоих офицеров столичной полиции уволили за фото на фоне трупов в морге

фото ЗакС политика Двоих офицеров столичной полиции уволили за фото на фоне трупов в морге

Начальника уголовного розыска отдела полиции Москвы по району Щукино Вячеслава Горнеева и его подчиненную Татьяну Пурышеву уволили из органов из-за случайного фото с трупом в морге, гласит информация, опубликованная на сайте столичного управления МВД.

Роковое селфи было сделано в судебном морге №5. После проведенной проверки управление собственной безопасности московской полиции решило упразднить в должностях майора Горнеева и лейтенанта Пурышеву с формулировкой "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника МВД".

Летом 2019 года оппозиционер Дмитрий Гудков, собиравший в Щукино подписи, преследуя намерение выдвинуться в депутаты Мосгордумы, поведал о случае, который произошел с редактором соцсетей телеканала "Звезда" Андреем Евгеньевым. По словам политика, журналиста поймали полицейские и подкинули ему наркотики, после чего суд приговорил его к трем годам колонии. По сведениям Гудкова, в отделе над Евгеньевым издевались, а Горнеев его лично избивал.

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