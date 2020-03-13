Начальника архивного комитета отправили в отставку

Председатель архивного комитета Смольного Сергей Соколов прекратил занимать свою должность - распоряжением губернатора Александра Беглова чиновника от нее освободили.

Один из двух зампредов, Павел Крылов в ближайшее время будет исполнять обязанности уволенного функционера.

В поле зрения ЗАКС.Ру в 2018 году архивный комитет попал как подразделение правительства, ищущее через госзакупки сборщика стульев. За поставку 170 стульев и способность двух специалистов собрать стул в течение двух минут разыгрывался контракт на 1,3 млн рублей.

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