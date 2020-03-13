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13:43

Беглов и Дрозденко будут бороться с коронавирусом совместными усилиями

фото ЗакС политика Беглов и Дрозденко будут бороться с коронавирусом совместными усилиями

Губернаторы соседних субъектов РФ, Александр Беглов и Александр Дрозденко, встретились для разговора о методах профилактики коронавирусной инфекции и кооперации в борьбе с ней. Два региона объединят усилия по помощи населению в медицинских учреждениях агломерации.

Как гласит сообщение на сайте петербургского правительства, в ближайшее время будет принят нормативный акт, вводящий в городе режим повышенной готовности для "органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

В свою очередь, Дрозденко через свой Instagram рассказал о введении конкретных мер, среди которых - проверка готовности стационаров к приему инфекционных больных, установление карантинного режима в стационарах, наблюдение за ценами и наличием необходимых медикаментов, усиленное информирование граждан и ограничение числа участников массовых акций и собраний.

Накануне стало известно, в Ленобласти допустимая численность мероприятий сокращается с 16 марта. Также накануне число заболевших в РФ коронавирусом увеличилось до 34 человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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