Экологи встревожены сжиганием отходов после их жалобы на свалку в Морозовке

Активисты из экологического движения "Зеленый фронт" обнаружили, что в поселке Морозовка Всеволожского района после рассмотрения их же жалобы в профильные ведомства на свалку возле детской спортивной школы отходы начали сжигать.

"Мы незамедлительно направили обращение главе администрации МО «Морозовское городское поселение» с просьбой принять срочные меры", - рассказал руководитель экологической организации Сергей Виноградов.

Школа Олимпийского резерва находится в ста метрах от опасного объекта, а уже в пятидесяти метрах обнаружили некие брошенные емкости и даже цистерны с огнеопасными продуктами. Упомянутые последними отходы обнаружили два дня назад.