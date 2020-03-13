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15:58

В Красном Селе может появиться церковный комплекс

фото ЗакС политика В Красном Селе может появиться церковный комплекс

Возле пересечения проспекта Ленина и Ивангородского проспекта в Красном Селе в ближайшие несколько лет собираются воздвигнуть ансамбль из религиозных сооружений, передает строительное издание "Канонер". Появиться он, согласно плану, должен на холме возле автомобильной развязки.

Отдаваемый под нужды РПЦ участок имеет площадь 4,6 га. По сведениям издания, идея строительства принадлежит заводскому приходу "Неупиваемая чаша".

Отмечается, что тот же самый приход ранее получал разрешение на строительство еще одного храма, в Старо-Панове, но за несколько лет работы так и не начались.

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