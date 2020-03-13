18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:02

Мэрия Москвы не согласовала митинг против "узурпации власти", сославшись на коронавирус

фото ЗакС политика Мэрия Москвы не согласовала митинг против "узурпации власти", сославшись на коронавирус

Организаторы столичного митинга против обнуления президентских сроков Владимира Путина, поправок в Конституцию и "узурпации власти" известили о том, что мэрия отказалась согласовывать их мероприятия, сославшись на угрозу распространения коронавируса и нормативный акт, запрещающий проводить мероприятия численностью более 5 тысяч человек.

"Но почему тогда не отменяют и само голосование?" - задается вопросом политик Андрей Пивоваров у себя в Twitter.

Накануне мэрия не санкционировала митинг против поправок в Конституцию, запланированный Либертарианской партией.

Ранее сегодня запрет на проведение массовых мероприятий наконец ввел петербургский градоначальник Александр Беглов. Вероятнее всего, аналогичные митинги в Северной столице также не будут согласованы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:33 Полиция возбудила уголовное дело после избиения лидера петербургских другороссов

16:21 Муниципал: Штаб Навального напомнил главе «Лиговки-Ямской» о краже телевизора и осужденном помощнике Путине

16:17 У еще трех петербуржцев обнаружили коронавирус

16:02 Мэрия Москвы не согласовала митинг против "узурпации власти", сославшись на коронавирус

15:58 В Красном Селе может появиться церковный комплекс

15:35 Экологи встревожены сжиганием отходов после их жалобы на свалку в Морозовке

15:21 Резник поинтересовался у Смольного, сдавал ли вице-губернатор Соколов тест на коронавирус

15:21 Вице-премьер Чернышенко о ремонте консерватории: Стыд и вандализм

14:47 Беглов ввел ограничения на проведение массовых мероприятий в Петербурге

14:43 Комитет по внешним связям из-за коронавируса перенес на осень поездку во Вьетнам и еще три мероприятия

14:27 В Ленобласти подтвердился первый случай заражения коронавирусом

14:16 КГИОП включил ДК им. Газа в реестр объектов культнаследия

13:45 Все российские регионы одобрили изменение Конституции

13:43 Беглов и Дрозденко будут бороться с коронавирусом совместными усилиями

13:20 Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отменены из-за коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru