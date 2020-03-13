У еще трех петербуржцев обнаружили коронавирус

В течение 13 марта в России признали инфицированными коронавирусом еще 11 человек, передает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб. Речь идет о трех петербуржцах, жительнице Кудрово (Ленобласть), пятерых москвичах, одном жителе Московской области и одном жителе Пермского края.

Отмечается, что подавляющее число из новой группы зараженных граждан недавно посетило европейские страны, в том числе Италию, где накануне зафиксировали тысячную смерть от вируса.

Вечером 12 марта в России насчитывалось 34 инфицированных жителя РФ, и среди них было два петербуржца. В тот же день въезд итальянцам на территорию РФ был запрещен распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина.