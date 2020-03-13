Полиция возбудила уголовное дело после избиения лидера петербургских другороссов

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК) после нападения на лидера городского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрея Дмитриева, делится Znak.com.

На данный момент дознаватели изъяли съёмки с камер наружного видеонаблюдения, на которых могут быть запечатлены лица его истязателей.

"Мужчины, напавшие на меня, следили за мной накануне, а затем еще подложили в замок на лестнице металлическую штучку такую, чтобы он не закрывался. Все это есть на камерах", - рассказал Дмитриев.

Инцидент произошел 3 марта. После того, как другоросс отвел дочь в детсад, его - возле собственного дома - избили мужчины спортивного телосложения. Дмитриев обратился в травму, где у него зафиксировали множественные гематомы и ушибы лица и тела. После необходимых медицинских процедур он подал заявление в полицию.

Другороссы известны, среди прочего, тем, что активно поддерживают связи с выходцами из Донбасса.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.