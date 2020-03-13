На острове Кижи закончили 11-летний ремонт Преображенской церкви

Стартовавшая в 2009 году реставрация деревянной Преображенской церкви на острове Кижи подошла к концу, передает ТАСС. В настоящий момент рабочие расставляют элементы внутреннего убранства. За прошедшие годы из федерального бюджета на ремонт перевели 508 млн рублей.

"Надеемся, что с 1 июня 2020 года церковь примет своих первых посетителей. На 1 июня назначено официальное открытие. В церкви уже установлен иконостас - самый крупный в мире и очень красивый, 105 икон", - рассказала заместитель начальника музея-заповедника "Кижи" Ольга Жаринова.

Ее коллеги с нетерпением ждут 19 августа - дня, на который намечено освящение церкви. Они надеются, что заповедник по такому случаю посетят президент Владимир Путин, предстоятель РПЦ Кирилл и министр культуры Ольга Любимова.

Уникальное бревенчатое сооружение считается главным зданием, входящим в Кижский погост, который, в свою очередь, признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.