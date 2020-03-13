СМИ: Омский депутат поколотил пенсионера из-за плохой уборки снега

67-летний житель Тюкалинска, расположенного в 120 км от Омска, пожаловался в правоохранительные органы города на местного депутата, якобы избившего его на одной из заправок. Об инциденте рассказал у себя в Telegram-канале другой депутат гордумы Дмитрий Петренко.

По его словам, парламентарий, который мог применить силу к пенсионеру, приехал заправить автомобиль и, увидев рядом с колонкой пожилого мужчину, начал предъявлять ему претензии за плохую уборку снега.

"Когда наставления депутата не возымели эффекта, он просто не церемонясь внезапно свалил дедушку на землю и начал его пинать, в том числе по голове", - делится событиями Петренко.

После вероятного избиения пенсионер угодил в больницу, однако там местный врач "неожиданно отрапортовал начальству, что повреждений у дедушки нет совсем". На данный момент пострадавший лежит в стационаре. Он обратился с заявлением в СК, проводится проверка.

Инцидент, добавил Петренко, попал на записи камер наблюдения.

В свою очередь Telegram-канал "Подъем" располагает информацией, что человеком, наносившим побои, якобы может оказаться депутат-единоросс Александр Тришин, владеющий приёмами восточных видов боевых искусств. Последний свою причастность к событиям отрицает.