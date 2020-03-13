У Фонда ОМС сменился председатель

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Этим человеком стала Елена Чернякова, до того трудившаяся в Минфине.

Еще в феврале должность председателя ФОМС занимала Наталья Стадченко, проработавшая на ней восемь последних лет.

Система ОМС состоит из 86 территориальных фондов. Бюджет федерального фонда наполняется преимущественно за счет страховых взносов. В 2016 году на государственном уровне обсуждалась возможность расформирования ФОМС и распределить его полномочия между регионами, но Минздрав выступил против этой идеи.