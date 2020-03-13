Смольный не согласовал митинг против обнуления президентских сроков Путина

Комитет по вопросам законности Петербурга отказал в проведении митинга против поправок в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина, сообщил ЗАКС.Ру соорганизатор акции и замглавы МО «Гавань» Сергей Кузин 13 марта. Он рассказал, что официального отказа пока нет, но в ведомстве организаторам митинга сообщили об отказе.

- Пока отказ. Мы его не получили, получим его только в понедельник. Позвонили по телефону и сказали, что наше уведомление не соответствует федеральному закону и что на площади Ленина 22 числа будет какое-то культурное массовое мероприятие уже заявлено, и предложили [в качестве места проведения акции] Удельный парк, - сообщил Кузин.

По его словам, заявку на митинг 21 марта также не согласовали. Причиной в ведомстве назвали не соответствие уведомления федеральному закону, уточнил мундеп. Он добавил, что конкретные несоответствия в комитете не назвали. Кузин добавил, что планирует вести диалог с ведомством и добиваться согласования акции.

Напомним, Кузин и муниципальный депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин подали две заявки на проведение митингов против поправок в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Мундепы планировали провести только одну акцию 21 или 22 марта – в тот же день, когда планировалась аналогичная акция в Москве. Столичным активистам так же отказали в проведении митингов против поправок в Конституцию. Причина – запрет на проведение массовых мероприятий численностью более пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса.

София Саттарова

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