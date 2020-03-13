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18:35

Жители Репино противятся тому, что зараженных коронавирусом селят в пансион "Заря"

фото ЗакС политика Жители Репино противятся тому, что зараженных коронавирусом селят в пансион "Заря"

Жителей посёлка Репино взбудоражила новость о том, что зараженных коронавирусом граждан положат на карантин в местный санаторий "Заря": они создали петицию, обращенную к властям Петербурга, с просьбой выбрать иное место для вселения инфицированных граждан.

"Мы считаем, что более неподходящее место трудно было найти", - пишут авторы обращения.

Свое прошение горожане аргументируют тем, что Репино является густонаселенным поселком, в чьи пансионаты и отели приезжает на отдых до 100 тысяч человек в год. Тем более, что "Заря" является излюбленным местом времяпрепровождения для многих граждан. Кроме того, в непосредственной близости к центру отдыха находится школа №442.

"Скоро весенние школьные каникулы, дети будут находиться на улице, мы не сможем контролировать их передвижение и очень боимся, что размещение карантинного корпуса в Репино приведет к неконтролируемому распространению эпидемии", - переживают жители поселка.

В качестве альтернативного места размещения зараженных авторы петиции предлагают пансионаты Ленинградской области.

Ранее сегодня петербургский градоначальник Александр Беглов ввел запрет на проведение массовых мероприятий в Петербурге. На сегодняшний день в Северной столице насчитывается трое заболевших коронавирусом.

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