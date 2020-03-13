СК объединил дела об убийстве знакомых фигурантов дела "Сети"

Уголовные дела об убийстве знакомых фигурантов дела "Сети"* Екатерины Левченко и Артема Дорофеева объединили и передали на изучение в центральный аппарат Следственного комитета, уведомляет "7×7", ссылаясь на информацию, полученную от матери одного из усопших.

Ранее сообщалось о том, что в центральное отделение ведомства было направлено лишь дело Дорофеева. Ранее им занималось рязанское управление Следкома.

10 марта стало известно, что найденные в лесу под Рязанью останки принадлежат пропавшей без вести Екатерине Левченко.

О том, где может находиться тело девушки, рассказал журналистам фигурант дела "Сети" Алексей Полтавец. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что Левченко якобы мог убить Максим Иванкин - ещё один участник разбирательства. Последний 10 февраля был отправлен на 13 лет в тюрьму по обвинению в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ