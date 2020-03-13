18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:52

СК объединил дела об убийстве знакомых фигурантов дела "Сети"

фото ЗакС политика СК объединил дела об убийстве знакомых фигурантов дела "Сети"

Уголовные дела об убийстве знакомых фигурантов дела "Сети"* Екатерины Левченко и Артема Дорофеева объединили и передали на изучение в центральный аппарат Следственного комитета, уведомляет "7×7", ссылаясь на информацию, полученную от матери одного из усопших.

Ранее сообщалось о том, что в центральное отделение ведомства было направлено лишь дело Дорофеева. Ранее им занималось рязанское управление Следкома.

10 марта стало известно, что найденные в лесу под Рязанью останки принадлежат пропавшей без вести Екатерине Левченко.

О том, где может находиться тело девушки, рассказал журналистам фигурант дела "Сети" Алексей Полтавец. Он признался в убийстве Дорофеева и заявил, что Левченко якобы мог убить Максим Иванкин - ещё один участник разбирательства. Последний 10 февраля был отправлен на 13 лет в тюрьму по обвинению в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12 марта, 14:31 Дело об убийстве знакомого фигурантов дела "Сети" передано в центральный аппарат СК

10 марта, 18:27 "Это касается всех нас": Российские поэты поддержали фигурантов дела "Сети"

10 марта, 17:27 Эксперты выяснили, что найденные под Рязанью останки принадлежат знакомой фигурантов дела "Сети"

28 февраля, 20:18 Дело «Сети»*: показания из Пензы

28 февраля, 15:49 Петербургских фигурантов дела "Сети" оставили в СИЗО до лета

28 февраля, 13:58 На петербургском процессе по делу "Сети"* допросили пензенских фигурантов

27 февраля, 14:40 Осужденный фигурант дела "Сети" Пчелинцев отрицает причастность к двойному убийству

27 февраля, 11:21 СК возбудил дело об убийстве пропавшей подруги пензенских фигурантов дела "Сети"

26 февраля, 22:09 Дело «Сети»: допросы и списки

26 февраля, 18:00 Музыканты выступили против приговоров по делу "Сети"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:59 Россия ограничивает авиасообщение с ЕС, Украина - со всем миром

20:36 Активистку оштрафовали за пикет против поправок в Конституцию у ЗакСа

20:35 Беглов: Запрет на массовые акции не сильно коснется культурных мероприятий

20:12 Задержания на "метропикетах" продолжились: Павла Чупрунова везут в отдел полиции

20:11 Коронавирус не помешает голосованию по поправкам в Конституцию в Петербурге и Ленобласти

19:46 Явлинский встал в пикет против "узурпации власти"

19:32 Петербургским либертарианцам не разрешили проводить протестную акцию

19:16 Пивоваров находит смешной надежду власти управлять до 2036 года

18:54 Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса отменили из-за коронавируса

18:52 СК объединил дела об убийстве знакомых фигурантов дела "Сети"

18:45 У правительства Ленобласти появился новый глава комитета по внешним связям

18:35 Жители Репино противятся тому, что зараженных коронавирусом селят в пансион "Заря"

18:13 У Гостиного двора вновь задерживают пикетчиков

18:06 Фонд предполагаемой дочери Путина за скромную зарплату искал автора для составления открыток

17:53 Смольный не согласовал митинг против обнуления президентских сроков Путина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru