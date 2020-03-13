Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса отменили из-за коронавируса

XIV Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса, организатором которого выступал городской комитет по внешним связям, отменен, сообщили в пресс-службе Смольного.

Решение принято на основании постановления правительства Петербурга от 13 марта «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Мероприятие планировалось провести с 18 по 20 марта. На сайте комитета по внешним связям говорится, что партнериат будет перенесен на неопределенный срок.

Напомним, в Петербурге с 16 марта по 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек.