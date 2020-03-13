Пивоваров находит смешной надежду власти управлять до 2036 года

Петербургский политик, координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров рассказал о своем отношении к предполагаемому замыслу федеральной власти удержать существующий режим еще на 16 лет, в том числе путем переизбрания президента на пятый и шестой сроки. Он убежден, что эти планы, если они существуют, потерпят неизбежный крах.

"Их планы – 2036-й – вообще смешно. Я даже не рассматриваю, что в 2036-м такое будет. Я уверен, что в 2036-м году мы будем жить в абсолютно другой стране. Ничего этого не получится. Вопрос: когда будут перемены? Ну, мне кажется, они будут ранее", - поделился он прогнозом в гостях у "Эха Москвы".

Факторов, которые указывают ему на этот вариант развития событий, считает Пивоваров, чересчур много, и каждый из них существенен: он называет стагнирующую экономику, некое прозревание людей и собственные фатальные ошибки властной вертикали. Политик призывает как минимум "не пугать себя 36-м годом".

Отметим, что Владимир Путин получит возможность проправить до упомянутого времени, если соответствующую инициативу Госдумы, возникшую на фоне изменения основного закона, поддержит Конституционный суд.

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