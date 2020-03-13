Явлинский встал в пикет против "узурпации власти"

Основатель партии "Яблоко" и бессменный член ее политкомитета Григорий Явлинский вышел на Гоголевский бульвар в столице с тем, чтобы выразить свой протест против возможности президента Владимира Путина избираться на пятый и шестой сроки. Он оказался в числе москвичей, вышедших на ставшие традиционными политические "метропикеты". На них замечены также Дмитрий Гудков и Юлия Галямина.

"Нет узурпации власти", - гласила лаконичная надпись на его плакате.

Накануне его единомышленник Лев Шлосберг протестовал в аналогичной форме возле стен Дома советов во Пскове. В свою очередь, его плакат, исполненный в том же дизайне, гласил: "Нам не нужен просроченный президент".

Предыдущие президентские сроки Владимира Путина могут "обнулиться", а сам он сможет принять участие в новых выборах, если в связи с принятыми поправками в основной закон страны Конституционный суд сочтет это обоснованным и целесообразным.

Григорий Явлинский на акции #Метропикет на Гоголевском бульваре pic.twitter.com/hW9hjUgPnk — Партия ЯБЛОКО (@yabloko) March 13, 2020

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