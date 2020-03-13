Активистку оштрафовали за пикет против поправок в Конституцию у ЗакСа

Октябрьский районный суд Петербурга 13 марта оштрафовал активистку Марину Кен на 10 тысяч рублей за одиночный пикет у Мариинского дворца.

Кен была задержана во время протеста против поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину переизбраться на новый президентский срок. Вместе с другими активистами она вышла утром 12 марта с одиночным пикетом к Законодательному собранию Петербурга, где в этот день парламент должен был одобрить изменения в основной закон страны. Всего в ходе акции было задержано четыре человека. Марину Кен полицейские практически занесли в автозак на руках.

Все четверо задержанных были оставлены на ночь в первом отделе полиции до суда. В их отношении были составлены протоколы по ч.2 ст. 20.2 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, плакаты у Кен и других задержанных "с достаточной очевидностью были объединены единством цели", "а также проводились одновременно и территориально тяготели друг к другу". Мероприятие, которое в пресс-службе назвали "совокупностью одиночных пикетов", не было согласовано.