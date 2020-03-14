Новую партию урановых "хвостов" привезут в Усть-Лугу вместо Петербурга

Корабль «Михаил Дудин» отбыл из Амстердама с 600 тоннами урановых «хвостов» и направляется в порт Усть-Луга, сообщили активисты «Гринписа».

По словам эксперта российского отделения «Гринписа» Рашида Алимова, «Росатом» перенес пункт прибытия в Усть-Лугу из порта Петербурга из-за протестов против ввоза в город обедненного гексафторида урана. Ожидается, что в Ленобласти корабль окажется 16 марта. Это будет первая транспортировка в 2020 году, до этого урановые «хвосты» привозили уже десять раз каждые три недели.

12 тысяч тонн урановых «хвостов» планируют доставить в Россию из немецкого города Гронау за три года, корабль привез первую партию. Вишневский обращался с требованием не допустить доставки урановых «хвостов» в Петербург и их перегрузки для отправки в Свердловскую область к «Росатому» и к губернатору Александру Беглову, последний в декабре заявил, что радиационная обстановка в городе от этого не страдает.

Протест против отправки «хвостов» в Россию выражали депутаты Бундестага от «Зеленых» и Левой партии, а также немецкие эко-активисты. Акции протеста проходили и в Петербурге. В ЗакСе против транспортировки груза из Германии через Петербург высказались восемь из 49 депутатов. В январе «Гринпис» передал замминистру экологии Германии 70 тысяч подписей против ввоза урановых хвостов в Россию.