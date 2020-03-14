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13:32

Российским сенаторам запретили поездки за рубеж из-за коронавируса

фото ЗакС политика Российским сенаторам запретили поездки за рубеж из-за коронавируса

Совет Федерации приостановил визиты сенаторов за рубеж и прием иностранных коллег из ряда стран из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

По ее словам, исключениями могут стать только «какие-то экстраординарные случаи». «Если такая острая необходимость есть, писать заявление, я буду давать согласование на выдачу зарубежных паспортов», - пояснила она процедуру.

Все поездки будут перенесены на другое, более благоприятное время: «когда будет понятно, что ситуация в мире стабилизирована». Матвиенко призвала сенаторов отнестись к этим мерам с пониманием.

«Ничего страшного, если вы месяц, два, три, сколько продлится эта ситуация, не будете выезжать за рубеж», - подчеркнула она.

Тем временем стало известно о двух новых случаях заражения – в Кемерово заболели два человека. Таким образом, в России известно о 47 случаях заболевания коронавирусной инфекцией.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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