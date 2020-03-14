У здания ФСБ на Лубянке задерживают участников пикетов в защиту политзаключенных

В Москве на одиночных пикетах у здания ФСБ задержали более 10 человек, передает «МБХ медиа».

Участники пикетов выступают против политических репрессии. Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать митинг и шествие по этой теме в центре столицы, предложив перенести акцию в Люблино. Организаторы решили не соглашаться на это и встать в «живую цепь» у здания ФСБ на Лубянке. В акции принимает участие около 100 человек.

Среди задержанных оказались правозащитник Лев Пономарев, Ирина Яценко и Федор Худокормов. Причину задержаний полицейские не называют. По словам очевидцев, задерживают как стоящих в пикетах, так и людей без плакатов.

По оценкам ОВД-Инфо, уже задержаны 16 человек. Среди них также Сергей Удальцов, Леонид Развожаев, Петр Абраменко и другие.