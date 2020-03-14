Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал законопроект о поправке в Конституцию, документ опубликован на портале правовой информации.

В документе прописано закрепление в Конституции ряда поправок, в том числе – расширение полномочий парламента, ограничения для высших должностных лиц, а также обнуление сроков для действующего президента.

Теперь документ будет направлен на оценку в Конституционный суд. Последний должен будет в течение недели дать заключение о соответствии или несоответствии поправок действующим положениям Конституции. После этого документ вынесут на общероссийское голосование, затем – примут окончательно.

Всероссийское голосование пройдет 22 апреля. Это будет среда, которую объявят выходным днем.