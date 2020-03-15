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10:27

В Царском Селе отказались от массовых мероприятий из-за коронавируса

фото ЗакС политика В Царском Селе отказались от массовых мероприятий из-за коронавируса

Руководство государственного музея-заповедника "Царское Село" решило до мая отказаться от массовых мероприятий, передает ТАСС. Объясняется это распространением коронавирусной инфекции, уже квалифицированной Всемирной организацией здравоохранения как пандемия.

"В марте-апреле мы не будем проводить массовые мероприятия, далее готовы действовать в соответствии с оперативной обстановкой", - приводятся слова представителя ГМЗ.

В РФ официально признаны инфицированными коронавирусом 47 человек. До 30 апреля на территории Петербурга запрещено проводить публичные акции и уличные собрания с численностью более одной тысячи человек.

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