В Царском Селе отказались от массовых мероприятий из-за коронавируса

Руководство государственного музея-заповедника "Царское Село" решило до мая отказаться от массовых мероприятий, передает ТАСС. Объясняется это распространением коронавирусной инфекции, уже квалифицированной Всемирной организацией здравоохранения как пандемия.

"В марте-апреле мы не будем проводить массовые мероприятия, далее готовы действовать в соответствии с оперативной обстановкой", - приводятся слова представителя ГМЗ.

В РФ официально признаны инфицированными коронавирусом 47 человек. До 30 апреля на территории Петербурга запрещено проводить публичные акции и уличные собрания с численностью более одной тысячи человек.