Латынина: Коронавирус, он как Владимир Владимирович

Политический обозреватель Юлия Латынина сопоставила два наиболее актуальных и социально важных для России событий: желание президента Владимира Путина обнулить свои президентские сроки и пандемию коронавируса.

"На фоне чумы и холеры наши предки бы засмеялись. Но коронавирус, он как Владимир Владимирович Путин. По меркам злодеев прошлого Путин не проблема. Мы же не можем сказать, что Путин не проблема. Если у них там, в Кремле всё не выключилось еще, я думаю, что они понимают, что начнется, как в Иране. А в Иране сейчас, напомню, по спутнику видно, что они копают массовые могилы", - рассудила и предрекла она в авторской радиопрограмме.

Публицист уверена, что из-за инфекции "будет жопа" - из-за "ахового" состояния медицины и неподготовленности населения, отчасти связанного с ненамеренным или намеренным сокрытием информации властями.

В России зарегистрировано 47 случаев инфицирования. В мире от вируса умерло свыше пяти тысяч человек.