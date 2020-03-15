На Петроградской стороне открыли мемориальную доску Жоресу Алферову

На доме по Мичуринской улице, где жил нобелевский лауреат, бывший депутат-коммунист из Госдумы Жорес Алферов, 15 марта, в 90-ю годовщину со дня его рождения открыли мемориальную доску. Церемонию возглавил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, выступивший с похвалой в адрес выдающегося ученого. По мнению Макарова, Алферов фактически в одиночку компенсировал "утечку мозгов" в тяжелые для страны 1990-е годы.

"Это кровь утекала из сердца и тела нашей любимой России. И только позиция великого человека Жореса Ивановича Алферова и его единомышленников позволила сделать так, что здесь - и в Санкт-Петербурге, и в России - открывались новые научные школы, проводились исследования, которые делают Россию великой державой и в научном, и в техническом смысле. Самая высокая награда этому человеку, который был лицом эпохи, - это наша память", - произнес спикер городского парламента.

Макаров уверен, что ученый был и остается примером для молодежи.

Жорес Алферов получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники. Его не стало в марте прошлого года.

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