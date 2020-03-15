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Поправки в Конституцию

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15:23

На Сенатской площади задерживают пикетирующих против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика На Сенатской площади задерживают пикетирующих против поправок в Конституцию

Активисты организовали серию одиночных пикетов против внесения поправок в Конституцию. Акция проходит на Сенатской площади у Медного всадника, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Первой в пикет встала сторонница метропикетов Марина. Она сообщила, что, в частности, выступает против обнуление президентских сроков Владимира Путина. Марина считает, что обнуление сроков - это "грубейшее и наглейшее" нарушение действующей Конституции. По ее словам, сейчас в стране осуществляется конституционный переворот. Власти лишают нас сменяемости власти, считает активистка.

Спустя 15 минут после начала акции задержали активистку Марию Молдавскую за плакат, на котором действующий президент назывался "узурпатором", а голосование по уже утвержденным поправкам в Конституцию - "изнасилованием". Вскоре после девушки полиция задержала активиста Дмитрия Васильева. Спустя еще двадцать минут задержали троих людей, двое из которых даже не стояли в пикете (Павел Чупрунов и Дмитрий Негодин). Девушку-пикетчицу Марию Кожеватову, читавшую стихи, полицейские несли на руках.

Вскоре стали задерживать практически всех подряд: в полицейских машинах оказались Клинтон Баранов, Светлана Ковалец, Максим Леонов, Марина Чупракова, Евгений Мусин, Али Кантемиров, Мария Юрченко, Анна Межова, Виктория Моисейченко, Антон Тебин, Валерия Гнусарева, Роман Самойлов, Александр Головко, Юлия Садыгова, Алексей Касаткин, Игорь Лопарев, Ольга Смирнова.

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София Саттарова

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