СПбГУ переходит на режим дистанционного обучения

По причине распространения коронавирусной инфекции Санкт-Петербургский государственный университет перевел студентов нескольких направлений на режим дистанционного обучения, сообщает ТАСС.

"Юридическое, экономическое и другие. Это правильное решение в создавшейся ситуации. И более того, надо, чтобы другие вузы сейчас озадачились этим и по возможности переходили по этому направлению", - приводятся слова председателя комитета по науке и высшей школе Евгения Максимова.

Накануне чиновниками высказывались рекомендации о введении карантина в городских школах.