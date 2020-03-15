В России выявили еще четыре случая инфицирования коронавирусом

За последний день число зараженных коронавирусом в России выросло с 59 до 63 человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб.

Трое новых больных проживают в Московской области, один - в Тюменской. Все они в недавнем времени вернулись из Европы.

Из-за пандемии в России рассматривается вопрос обязательного карантина для школ. Для некоторых подразделений СПбГУ он уже объявлен. Уличные акции нельзя посещать, если собравшихся - более тысячи человек. Когда численность меньше - это тоже небезопасно.