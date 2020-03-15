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15 марта, 21:15

Прощание с Конституцией перенесли в автозаки (фото)

Петербургские оппозиционеры 15 марта решили устроить траурную процессию по пока еще действующей Конституции, а затем планировали пикетную очередь против внесения поправок в главный закон страны. Полиция не осталась равнодушна к акциям и задержала практически всех участников. Всего за день в автозаках оказалось 24 человека.

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С 14 марта Конституционный суд Российской Федерации рассматривает законность поправок в основной закон страны. В частности, судьи должны определить, возможно ли обнулить президентские сроки Владимира Путина. Заседание второй день проходит в закрытом режиме. 

Во время второго дня рассмотрения поправок движения «Объединенные демократы» и «Открытая Россия» провели траурную процессию по основному закону страны у стен Конституционного суда. Участники акции установили у входа в здание Конституцию и возложили к ней гвоздики.

Активист Павел Чупрунов зачитал обращение к судьям. По его словам, он не может обратиться лично к ним – поэтому решил сделать это с помощью СМИ. Чупрунов попросил судей не одобрять поправки в Конституцию. Он добавил, что именно их решение повлияет на судьбу всей страны.

- Так случилось, что только вы можете остановить разрушение нашей Конституции – вы и никто другой. Вы реально можете – а в соответствии с вашим статусом и обязаны – спасти и Конституцию, и саму идею права в нашей стране. Ваше решение предопределит будущее России на долгие годы, - заявил Чупрунов.

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Также у стен Конституционного суда выступил муниципальный депутат МО «Васильевский» Алексей Касаткин. Он зачитал стихотворение Александра Галича «Петербургский романс». Его попытались задержать сотрудники полиции, но Касаткин показал им «депутатскую корочку» и попросил санкцию прокурора на задержание. Полицейские такого документа предоставить не смогли и вернулись обратно к своему автомобилю.

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Задержания не удалось избежать активисту Андрею Давыдову, которого обвинили в переходе дороги в неположенном месте, и координатору «Открытой России» Анастасии Бураковой. Ей причины задержания не пояснили, только сказали, что она нарушила статью об организации и проведении несогласованной акции.

Как позже Буракова сообщила в своем Telegram-канале, в ее отношении составили протокол о нарушении порядка проведения публичной акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП). Ей вменяют возложение цветов, а средством наглядной агитации полицейские назвали Конституцию, уточнила глава «Открытой России». 

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От стен Конституционного суда активиста переместились на Сенатскую площадь к Медному всаднику. Около 30 человек решили по очереди вставать в пикет против поправок в Конституцию. 

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Началась акция вполне спокойно – в пикет встала участница метропикетов Марина. Она сообщила, что выступает в частности против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Марина считает, что обнуление - это «грубейшее и наглейшее» нарушение действующей Конституции. По ее мнению, страну лишают сменяемости власти. После выступлений еще нескольких пикетчиков, капитан полиции Чернышев в громкоговоритель заявил, что на площади проходит несогласованная акция, все участники должны разойтись или будут задержаны. 

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К действиям сотрудники правоохранительных органов приступили практически сразу, работали «без продыху»: в автозак забирали каждого, у кого в руках оказывался развернутый плакат. Документов полиция у пикетирующих не спрашивала так же, как и не поясняла причины задержания.

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В автозаки отправились экс-кандидат на пост губернатора Петербурга и лидер движения «Бездомный дольщик» Александр Головко и мундеп МО «Васильевский» Алексей Касаткин. Также задержаны Мария Молдавская, Дмитрий Васильев, Дмитрий Негодин, Мария Кожеватова, Павел Чупрунов, Клинтон Баранов, Светлана Ковалец, Максим Леонов, Марина Чупракова, Евгений Мусин, Али Кантемиров, Мария Юрченко, Анна Межова, Виктория Моисейчик, Антон Тебин, Роман Самойлов, Юлия Садыгова, Игорь Лопарев, Ольга Смирнова. 

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Не оставил сотрудников правоохранительных органов и почтенный возраст одной из протестующих – люди в масках сопроводили к автозаку 78-летнюю учительницу Валерию Гнусареву. Своим конвоирам она сказала: «Я думаю, что вам будет стыдно, что вы забрали старушку 41 года рождения». Ответа на реплику не было.

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Некоторых активистов сотрудники полиции несли к автозакам на руках. На короткие промежутки задержания приостанавливались – места в автозаках все же ограничены. Но после того, как подъезжал еще один полицейский автомобиль, протестующих начинали грузить в него. 

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После волны задержаний активисты решили встать поодаль от того, кто держит плакат. Так поступили, когда в пикет встал Николай Бояршинов, отец одного из фигурантов дела «Сети» («Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России). К нему сотрудники полиции даже не подошли.

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После Бояршинова в пикетах стояли еще несколько человек, полицейские в это время общались в стороне. Идиллию нарушил подполковник полиции, который подошел к коллегам и строго произнес: «Работаем! Что стоим?» и махнул в сторону протестующих.

В этот момент у Медного всадника с плакатом стояла невысокая девушка. Когда полицейские двинулись к ней через площадь, девушка свернула плакат и смешалась с толпой. Подошедшие на место полицейские озадаченно поозирались под всеобщие смешки протестующих и вернулись к автозакам ни с чем. 

Всего на площади задержали 22 человека. Их развезли по разным отделам полиции: в первый, 16-й и 19-й. На момент публикации материала, протоколы в отношении задержанных все еще не составили. Как сообщил ЗАКС.Ру Павел Чупрунов, в отдел его и еще девять активистов привезли в 16:40 часов. По его словам, им не поясняют причину задержания и не составляют протоколы. Так как активистов держат уже более трех часов, Чупрунов написал жалобу с требованием незамедлительно его освободить и пояснить причину задержания. Бумагу он передал дежурному отдела, уточнил Чупрунов. 


София Саттарова


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