Собянин возглавил рабгруппу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Российский глава Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: руководителем структуры назначен столичный мэр Сергей Собянин, информирует пресс-служба Кремля.

Президент поручил главам регионов, где имеется высокая опасность заражения граждан, войти в состав рабгруппы. На данный момент в неё включены первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, главы МВД, ФТС, Минтранса, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Минздрава, Минпрома и другие члены правительства.

Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом граждан составляет более 169 тысяч в 146 странах. Жертвами болезни стали уже более 6,5 тысяч человек, излечились 77 тысяч. В России выявлены 63 случая заболевания. В мире отменяют массовые мероприятия, а страны закрывают свои границы.