ЛГБТ-активистку Цветкову освободили из-под домашнего ареста Художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову отпустили из-под домашнего ареста и перевели под подписку о невыезде, известил "МБХ медиа" её адвокат Яков Пушкарев. "Юлию Цветкову перевели из-под домашнего ареста. Это решение суда. Оно было принято по ходатайству следователя", - поделился защитник девушки. Цветковой инкриминируют тиражирование порнографических снимков из-за её рисунков, опубликованных в профеминистическом паблике "Монологи вагины". С ноября прошлого года девушка пребывает под домашним арестом. Некоторое время назад ей прислали письмо с угрозами, девушка обратилась с заявлением в полицию. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен