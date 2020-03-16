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10:03

ЛГБТ-активистку Цветкову освободили из-под домашнего ареста

фото ЗакС политика ЛГБТ-активистку Цветкову освободили из-под домашнего ареста

Художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову отпустили из-под домашнего ареста и перевели под подписку о невыезде, известил "МБХ медиа" её адвокат Яков Пушкарев.

"Юлию Цветкову перевели из-под домашнего ареста. Это решение суда. Оно было принято по ходатайству следователя", - поделился защитник девушки.

Цветковой инкриминируют тиражирование порнографических снимков из-за её рисунков, опубликованных в профеминистическом паблике "Монологи вагины". С ноября прошлого года девушка пребывает под домашним арестом.

Некоторое время назад ей прислали письмо с угрозами, девушка обратилась с заявлением в полицию.

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