Часть задержанных на акции по Конституции отпустили из отделов полиции в ночь на 16 марта

Девять человек, задержанных на акции 15 марта против поправок в Конституцию, отпустили из отдела полиции в ночь на понедельник, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский. По его данным, на восемерых активистов составили протоколы за нарушение установленного порядка проведения акции (ч. Ст.20.2 КоАП). Среди них, Павел Чупрунов, Светлана Ковалец, Марина Чупракова, Мария Юрченко, Мария Кожеватова, Максим Леонов, Владислав-Клинтон Баранов и Дмитрий Васильев.

Активистку Мария Молдавскую отпустили из отдела полиции без протокола, сообщил Вишневский. Он добавил, что на ночь у сотрудников правоохранительных органов остался Дмитрий Негодин – ему вменяют повторное нарушение ст. 20.2. По данному пункту статьи возможен арест до 30 суток.

Аналогичное нарушение приписывают Али Кантемирову и муниципальному депутату МО «Васильевский» Алексею Касаткину, содержащимся в 19 отделе полиции, сообщил Telegram-канал «Я гражданин». По информации канала, всех остальных из этого же отдела отпустили с протоколами о нарушении ч.5 ст.20.2 КоАП. Среди них Роман Самойлов, Евгений Мусин, Валерия Гнусарёва, Ольга Смирнова и Игорь Лопарёв.

С такими же протоколами из первого отдела полиции выпустили Анастасию Буракову, Андрея Давыдова, Антона Тебина, Анну Межову, Александра Никитина и Викторию Моисейчик, сообщил «Я гражданин».

Напомним, 15 марта оппозиционеры провели траурную церемонию по прощанию с действующей Конституцией и пикетирование против внесения поправок в главный закон страны. Всего за день задержали более 20 человек.

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