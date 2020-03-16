Амосова обрадовало, что урановые «хвосты» привезут в Ленобласть, а не в Петербург

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов назвал маленькой победой решение разгружать новую партию обедненного гексафторида урана в порту Устю-Луга на территории Ленинградской области, а не в черте города, как раньше.

«В декабре прошлого года по моему предложению была создана рабочая группа Комиссии по экологии, которая подготовила встречу депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и представителей компании «Росатом». На той встрече мы поставили вопрос о прекращении практики транспортировки опасных радиоактивных грузов через Санкт-Петербург. Я предложил «Росатому» рассмотреть возможность переноса морского транзита в порт Усть-Луга», - напомнил депутат.

Он отметил, что «Росатом» оказался «внимательнее», чем городские депутаты из фракции «Единая Россия», которые «не нашли в себе достаточно смелости принять однозначное решение».

Российское отделение «Гринпис» ранее сообщило, что сухогруз «Михаил Дудин» с 600 тоннами урановых «хвостов» находится в пути из Нидерландов. Судя по данным сервиса Marinetraffic он ожидается в порту Усть-Луга в четверг, 19 марта, во второй половине дня. Эксперта «Гринпис» Рашид Алимов в разговоре с ЗАКС.Ру допустил, что длительный перерыв в поставках партий груза был связан с тем, что порт Усть-Луга готовили для прибытия «хвостов».

Напомним, две предыдущие партии обедненного гексафторида урана (каждая по 600 тонн) привезли из немецкого города Гронау в Россию в конце 2019 года. Всего из Германии в различные регионы страны за три годы планируется доставить 12 тысяч тонн гексафторида урана.

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