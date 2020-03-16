Более половины россиян заявили о готовности проголосовать за Путина в 2024 году

Согласно социологическому изысканию компании "Инсомар", которым делится РБК, 57% опрошенных россиян известили о готовности отдать свои голоса за Владимира Путина в 2024 году на президентских выборах, если он будет намерен баллотироваться.

В исследовании, которое проводилось по телефону, приняли участие более двух тысяч человек, из которых 33% известили о нежелании голосовать за Путина, другие 10% сообщили, что ни в коем случае делать этого не будут.

Также был проведен опрос об инициативе единоросса Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Путина. Наиболее остальных осведомленными оказались граждане в возрасте старше 60 лет - среди них 90% слышали или что-либо знают о её пожелании. При этом среди молодежи до 24 лет о предложении извещены 59% респондентов.

Напомним, резонансная идея женщины-космонавта вызвала неоднозначную реакцию в обществе, породив множество споров. Терешкова, комментируя собственную инициативу, сообщила, что озвучить идею её попросили "простые люди".