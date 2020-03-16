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13:11

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Светланы Прокопьевой

фото ЗакС политика Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Светланы Прокопьевой

Псковская Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об оправдании терроризма, возбужденному в отношении местной журналистки Светланы Прокопьевой, делится "МБХ медиа".

Сегодня женщине вручили соответствующий документ с визой надзорного органа. По словам Прокопьевой, весь процесс занял три минуты - её даже не пригласили в кабинет к прокурорам, а вынесли бумагу в коридор, заставив там же и подписать.

"Те странные эксперты, которые делали последнее исследование, анализировали мою критику власти, мою критику правоохранительных органов, они не показали мне ни оправдания, ни пропаганды, ни поддержки идеологии терроризма - ничего этого не показали. Прокурор или не читал этого всего, или не понял, или не захотел вникать, утверждая такую чушь и такой бред", - сообщила журналистка коллегам.

Последнюю экспертизу слов Прокопьевой делали кандидат психологических наук, преподаватель кафедры русского языка и литературы Хакасского государственного университета Юлия Бойкова и представитель партии "Патриоты России", кандидат психологических наук Ольга Якоцуц.

Женщина стала объектом уголовного преследования после того, как рассказала в эфире псковского "Эха Москвы" о своем отношении к событиям в Архангельске.

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