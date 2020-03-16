Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Светланы Прокопьевой

Псковская Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об оправдании терроризма, возбужденному в отношении местной журналистки Светланы Прокопьевой, делится "МБХ медиа".

Сегодня женщине вручили соответствующий документ с визой надзорного органа. По словам Прокопьевой, весь процесс занял три минуты - её даже не пригласили в кабинет к прокурорам, а вынесли бумагу в коридор, заставив там же и подписать.

"Те странные эксперты, которые делали последнее исследование, анализировали мою критику власти, мою критику правоохранительных органов, они не показали мне ни оправдания, ни пропаганды, ни поддержки идеологии терроризма - ничего этого не показали. Прокурор или не читал этого всего, или не понял, или не захотел вникать, утверждая такую чушь и такой бред", - сообщила журналистка коллегам.

Последнюю экспертизу слов Прокопьевой делали кандидат психологических наук, преподаватель кафедры русского языка и литературы Хакасского государственного университета Юлия Бойкова и представитель партии "Патриоты России", кандидат психологических наук Ольга Якоцуц.

Женщина стала объектом уголовного преследования после того, как рассказала в эфире псковского "Эха Москвы" о своем отношении к событиям в Архангельске.