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Поправки в Конституцию

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13:41

В Кремле думают о переносе голосования по поправкам в Конституцию на лето или осень

фото ЗакС политика В Кремле думают о переносе голосования по поправкам в Конституцию на лето или осень

Источники, близкие к аппарату главы государства, известили "Открытые медиа" о том, что власти подумывают перенести общероссийский референдум по поправкам в Конституцию с 22 апреля на осень из-за угрозы масштабного распространения коронавируса.

Объясняется данная задумка двумя причинами - невозможностью обеспечить необходимый уровень явки в случае перехода заболевания в острую фазу и опасностью заражения граждан во время массовых мероприятий. Дистанционно проголосовать на сегодняшний день могут лишь жители Москвы.

Не исключается вариант перенести конституционный плебисцит на единый день голосования 13 сентября.

"На фоне общей паники тяжело объяснить необходимость явки в апреле, когда, как считается, угроза ещё не спадёт, и в разных отраслях экономики будут приниматься меры по изоляции и самоизоляции граждан. От всех будут требовать вовлечения в борьбу с вирусом, думаю, обосновать массовое голосование в этот момент будет непросто", - предположил собеседник ОМ.

Другой источник издания, близкий к структурам столичной мэрии, заявил, что из-за коронавируса во всех социальных учреждениях будет приостановлена очная работа по с населением.

Ранее сегодня о возможном переносе дня голосования по внесению изменений в Коституцию известили информаторы Znak.com.

Несмотря на подобного рода дискуссии, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что альтернативных дат для референдума в АП не выбирают, предпочитая сосредоточиться на выбранной дате.

14 марта Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию.

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