Из Боткинской больницы выписали первого излечившегося от коронавируса пациента

Приехавшего из Италии студента-медика выписали из Боткинской больницы: молодой человек успешно излечился от коронавируса, информирует комитет по здравоохранению Петербурга.

Студент приехал по обмену для прохождения обучения в университете им. Мечникова, общежитие которого закрыли на карантин после выявления у юноши опасной болезни.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. В частности, до конца апреля введен запрет на проведение публичных мероприятий численностью от 1000 человек.

По состоянию на утро 6 марта в Петербурге зафиксировано шесть подтвержденных случаев заражения инфекцией.

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