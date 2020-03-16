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Поправки в Конституцию

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14:30

"Олицетворяет иные ценности": В Новосибирске хотят переименовать улицу с именем Терешковой

фото ЗакС политика "Олицетворяет иные ценности": В Новосибирске хотят переименовать улицу с именем Терешковой

Новосибирцев расстроило предложение первой женщины-космонавта Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина, поэтому они создали петицию с требованием убрать с карты города её имя, которое носит одна из улиц в Академгородке. На данный момент "воззвание" горожан собрало более 3,5 тысяч голосов.

"С большим сожалением мы констатируем, что Валентина Терешкова теперь олицетворяет иные ценности, нежели в эру советской космонавтики. Терешкова многие годы не только представляет партию „Единая Россия“ в Госдуме, но и является членом Высшего совета „Единой России“. Полагаем, что с учетом ее нынешней политической деятельности, имени Валентины Терешковой не следует быть увековеченным на карте нашего города", - отмечается в тексте обращения жителей Новосибирска.

Обращение адресовано мэру города Анатолию Локтю, который получил свой пост, выдвигаясь от КПРФ. К слову, думские коммунисты саботировали голосование по поправкам в Конституцию, единогласно воздержавшись от их одобрения.

Ранее жители Артемовского - города, расположенного в Свердловской области - также решили организовать сбор подписей за присвоение одной из улиц имени, не связанного с Терешковой.

Напомним, резонансная идея женщины-космонавта вызвала неоднозначную реакцию в обществе, породив множество споров. Терешкова, комментируя собственную инициативу, сообщила, что озвучить идею её попросили "простые люди".

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