Чиновники пообещали расчистить крупную свалку на Бестужевской улице

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности изучил обращение экоактивистов "Зеленого фронта", сообщивших о наличии на Бестужевской улице большой несанкционированной свалки строительных отходов.

Сотрудники ведомства выехали на место и убедились воочию в том, что по указанному адресу действительно осуществляется нелегальное складирование разносортных отходов, в числе которых, кроме строительной ветоши, - автомобильные покрышки и другой опасный мусор.

После осмотра территории в комитете подготовили обращение в прокуратуру: теперь надзорному ведомству предстоит принять соответствующие меры реагирования.

Также отмечается, что выявленная свалка внесена администрацией Калининского района в адресную программу несанкционированных свалок отходов, подлежащих ликвидации в 2020 и плановом периоде 2021-2022 годов.

"Свалка не Бестужевской улице - это удобное место для сброса отходов нарушителями, и мы надеемся, что ликвидация этой свалки произойдет оперативно, пока она не разрослась", - надеется председатель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.