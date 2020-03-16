Дмитриева призвала "выйти из ограничений антимонопольного законодательства" для борьбы с коронавирусом

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева призвала снять антимонопольные ограничения, чтобы быстро наладить производство или поставки недостающих в аптеках лекарств и средств защиты, слова Дмитриевой приводит пресс-служба Партии роста.

По мнению Дмитриевой, следует «немедленно выйти из ограничений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках», чтобы обеспечить аптеки нужными средствами.

«Для этого срочно объявлять режим чрезвычайной ситуации, что позволит оперативно размещать заказы у предприятий, прежде всего из Санкт-Петербурга. Мы готовы оказать данному решению любую политическую и юридическую поддержку», - подчеркнула Дмитриева.

Также депутат призвала горожан отнестись с «полным доверием» к рекомендациям властей по противодействию распространения коронавирусной инфекции и соблюдать их в полном объеме. Она назвала оправданной отмену массовых мероприятий в Петербурге. Также Дмитриева призвала петербуржцев, которые вернулись из-за рубежа, провести 14 дней в условиях самоизоляции, внимательно наблюдая за своим здоровьем, и уведомить о поездке своих работодателей.

Известно о шести подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Петербурге. Первый заболевший, итальянский студент-медик, вылечился и выписан из Боткинской больницы. Всего по состоянию на 16 марта в Боткинской больнице на лечении находятся 238 пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Так, до конца апреля запрещено проведение публичных мероприятий численностью от 1000 человек.

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