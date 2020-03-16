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16 марта, 17:04

Собянин запретил в Москве все массовые мероприятия

фото ЗакС политика Собянин запретил в Москве все массовые мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете до 10 апреля на проведение в столице спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, указ опубликован на сайте мэрии.

Помимо этого, серьезное ограничение вводится для досуговых мероприятий. Их проведение возможно только при количестве участников не более 50 человек, если они проводятся в здании. С 21 марта по 12 апреля включительно будут закрыты школы.

Тем временем в России выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, число больных достигло 93 человека, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. 20 человек заболели в Москве, три человека – в Петербурге, еще три – в Самарской области, по одному случаю в Подмосковье, Кировской области, Пермском крае и республике Коми, приводит данные агентство «Москва».

10 марта Собянин запретил в столице массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек. 13 марта аналогичные меры ввел губернатор Петербурга Александр Беглов. Пока в городе запрещены массовые мероприятия численностью более тысячи человек, в том числе концерты и спортивные соревнования.

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