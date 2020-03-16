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16 марта, 17:37

Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда

фото ЗакС политика Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя труда

Президент Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России, указ опубликован на портале правовой информации.

Звание Ротенбергу Путин присвоил за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста. Кроме Ротенберга, это звание по той же причине получил монтажник Николай Зайков, который занимался монтажем стальных и железобетонных конструкций коломенского филиала «Мостотреста».

За большой вклад в строительство Крымского моста четырех человека получили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Еще по шесть человек получили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден Александра Невского. Восемь человек награждены Орденом Почета, десять – Орденом Дружбы. Порядка 75 человек награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, восемь получили звание заслуженного строителя России. Еще один – замдиректора по экономическим вопросам нижегородского филиала «Мостотреста» Ирина Аверина – получила звание заслуженного экономиста РФ.

В ноябре Путин наградил Бориса Ротенберга, брата Аркадия, орденом Александра Невского – за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность».

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