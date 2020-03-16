Минспорта отменил все международные турниры в России из-за коронавируса

Министерство спорта с 16 марта отменяет все международные спортивные соревнования на территории России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Минспорта.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Вместе с тем налагается запрет на участие иностранных спортсменов, тренеров и специалистов во всероссийских спортивных мероприятиях. Также ведомство рекомендует ограничить проведение в России межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, кроме контрольных или отборочных к Олимпийским играм.

Число зараженных коронавирусом Covid-19 в России достигло 93 человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил в столице любые массовые мероприятия и ограничил число участников досуговых мероприятий в помещениях до 50 человек. В Петербурге пока запрещены массовые мероприятия численностью более тысячи человек.