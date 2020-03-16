Организаторы митинга против против "узурпации власти" в Москве отказались от его проведения

Комитет кампании «НЕТ» решил не проводить 22 марта митинг против поправок в Конституцию в Новопушкинском сквере в Москве, сообщил в Facebook координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса становится «все более угрожающей», и организаторы не хотят «подвергать участников акции опасности, создавая точку скопления людей». По его словам, митинг переносится на другую дату.

Также организаторы призвали российские власти не проводить 22 апреля общероссийское голосование по поправкам в Конституции. По мнению Пивоварова, логичнее провести его в единый день голосования в сентябре.

«Это и сэкономит существенные средства, и даст возможность провести его с соблюдением хотя бы минимальных норм приличия», - добавил он.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать этот митинг, сославшись на угрозу распространения коронавируса. 16 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о запрете каких-либо массовых мероприятий.

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