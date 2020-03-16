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Поправки в Конституцию

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16 марта, 18:38

Организаторы митинга против против "узурпации власти" в Москве отказались от его проведения

фото ЗакС политика Организаторы митинга против против "узурпации власти" в Москве отказались от его проведения

Комитет кампании «НЕТ» решил не проводить 22 марта митинг против поправок в Конституцию в Новопушкинском сквере в Москве, сообщил в Facebook координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса становится «все более угрожающей», и организаторы не хотят «подвергать участников акции опасности, создавая точку скопления людей». По его словам, митинг переносится на другую дату.

Также организаторы призвали российские власти не проводить 22 апреля общероссийское голосование по поправкам в Конституции. По мнению Пивоварова, логичнее провести его в единый день голосования в сентябре.

«Это и сэкономит существенные средства, и даст возможность провести его с соблюдением хотя бы минимальных норм приличия», - добавил он.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать этот митинг, сославшись на угрозу распространения коронавируса. 16 марта мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о запрете каких-либо массовых мероприятий.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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