Суд оштрафовал правозащитницу из-за пикетов у здания ФБС на Лубянке

Таганский суд Москвы оштрафовал правозащитницу Ирину Яценко на 20 тысяч рублей после задержания на акции против политических репрессий 14 марта у здания ФСБ на Лубянке, передает «МБХ медиа».

В отношении Яценко был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции). Яценко заметила, что даже в рапорте полицейских речь шла о серии одиночных пикетов, которые согласования не требуют.

«Я была второй, сначала задержали первого, потом меня. Мне сказали, что акция не согласована, я спросила, как эта акция называется. Мне снова сказали, что акция не согласована. После налетели десять человек и задержали меня», - рассказала она.

Также был составлен протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции). Однако суд вернул его из-за нарушений.

За ту же акцию суд арестовал активиста Евгения Аюрзанаева на 15 суток. Ему вменили нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Сам активист заявил, что не участвовавл в акции, а лишь снимал пикеты для личного пользования, при этом в рапорте полицейских утверждается, что он держал плакат на массовом несогласованном мероприятии.

14 марта активисты вышли к зданию ФСБ с пикетами в поддержку политзаключенных. В итоге были задержаны более 40 человек.