Политзаключение

Конституционный суд России 16 марта признал легитимными поправки в Конституцию, в том числе предложение разрешить Владимиру Путину переизбираться на новый срок. Итогом длившегося почти двое суток совещания судей оказалось заключение на 52 листах, в котором утверждается, что выборы в России конкурентные, Бог в основном законе будет внеконфессиональный, а местное самоуправление встроится в систему государственной власти, оставшись независимым. ЗАКС.Ру изучил позицию КС по наиболее резонансным поправкам.

Про обнуление президентских сроков Владимира Путина

Разобраться с фрагментом заключения, в котором КС рассуждает о поправке депутата Валентины Терешковой, непросто. Это самая сложная часть документа. Только первое ее предложение занимает почти полную страницу А4, включая в себя пять причастных оборотов.

КС пришел к тому, что решение вопроса о предельном количестве президентских сроков обусловлено балансом «между различными конституционными ценностями». С одной стороны, принцип демократического правового государства предполагает ограничения сроков. С другой, принцип народовластия подразумевает возможность реализации права избрать на выборах то лицо, которое изберет народ.

«На фоне этого базового баланса конституционный законодатель может учитывать и конкретно-исторические факторы принятия соответствующего решения, в том числе степень угроз для государства и общества, состояние политической и экономической систем и т.п.», - пишут судьи.

Завершается все простой и понятной мыслью – возглавлять страну больше двух сроков подряд президент сможет, если поправки (весь пакет) поддержит народ в ходе всеобщего голосования.

«Это придает дополнительную конституционную легитимность соответствующему решению», - говорится в заключении.

Почему Ельцину было нельзя, а Путину можно?

КС отдельно объяснил, почему определение от 5 ноября 1998 года, которым суд запретил идти на третий президентский срок Борису Ельцину, не может быть в данном случае возражением. На прецедент 22-летней давности нередко указывали противники обнуления, в частности, выступившие накануне с открытым письмом ученые, юристы, писатели и журналисты.

В заключении судей указывается, что нынешний закон о поправке предусматривает оговорку, которая не исключает «возможности занимать должность президента Российской Федерации без учета числа сроков, в течение которых лицо, на которое распространяются эти положения, занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации». Кроме того, судьи опять-таки ссылаются на всенародное голосование, которому предстоит окончательно легитимизировать изменение Конституции.

Про два срока подряд

При этом поправку, согласно которой избираться президент теперь сможет на два срока вообще, а не подряд, КС тоже поддержал. Это предложение «явно и недвусмысленно подтверждает принципиальное намерение конституционного законодателя обеспечить в конституционной практике периодическую сменяемость лиц, занимающих должность Президента Российской Федерации», говорится в заключении.

Про требования к кандидатам в президенты

В новой редакции Конституции ужесточаются требования к кандидатам в президенты. Они должны жить в России не менее 25 вместо прежних 10 лет и никогда не иметь иностранного гражданства или вида на жительство. Требование про иностранное гражданство не распространяется на жителей присоединенных к России территорий. КС посчитал предложение обоснованным:

«Гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, находится в политико-правовой связи одновременно с Российской Федерацией и с соответствующим иностранным государством, перед которым он также несет конституционные и иные, вытекающие из законов данного иностранного государства, обязанности. Значение для него гражданства Российской Федерации как политико-юридического выражения ценности связи с Отечеством снижается».

Но тем, кто проживал за границей ради судьбы Родины, идти в президенты можно, уточнили судьи:

«Наличие у гражданина в прошлом вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, могло быть связано с исполнением им обязанностей перед Российской Федерацией или Союзом ССР. Применительно к таким случаям, исходя из целевого назначения соответствующего требования, данное обстоятельство не должно расцениваться как препятствие для занятия должности Президента Российской Федерации».

Путин, напомним, с 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работая под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР. Сразу после январского послания Федеральному Собранию на это обстоятельство часто обращали внимание противники изменения Конституции.

Про консервативные поправки Путина

Пакет поправок, которые Владимир Путин подготовил ко второму чтение законопроекта - о запрете на отчуждение территории страны и призывы к этому, о защите исторической правды, о признании детей важнейшим приоритетом, о русском языке как языке государствообразующего народа и т.д., – КС расценил как «неполитические», «надпартийные» и «внеконфессиональные». По мнению судей, они «не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера Российского государства, вводящие какие-либо недопустимые с точки зрения глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации ограничения прав и свобод человека и гражданина и вмешательство в них».

То, что Россия теперь представлена как правопреемница СССР, по заключению КС «конституционно оправдано и согласуется с основами конституционного строя России в качестве их конкретизации».

Наличие Бога в Конституции не противоречит светскому характеру государства, считают в КС:

«Включение в текст Конституции Российской Федерации указания на веру в Бога, переданную народу России предками (статья 671 , часть 2), не означает отказа от светского характера Российского государства, провозглашенного в ее статье 14, и от свободы совести, гарантируемой ее статьей 28, поскольку по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации…».

Также суд пояснил, что положение о русском языке как языке государствообразующего народа «основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация».

Это не умаляет достоинства других народов и вполне совместимо с пунктом действующей Конституции о многонациональном народе.

Про брак как союз между мужчиной и женщиной

КС считает, что в основном законе страны можно закрепить упоминание брака как союза мужчины и женщины. Суд пишет, что государство вправе решать некоторые вопросы законодательного регулирования в области сексуальности своих граждан, так как семья предназначена, в частности, для рождения детей:

«Именно на основе традиционных представлений об этих ценностях в контексте особенностей национального и конфессионального состава российского общества, его социокультурных и иных исторических характеристик Российская Федерация вправе решать отдельные вопросы законодательного регулирования в сферах, затрагивающих сексуальные и связанные с ними межличностные отношения, не отрицая при этом необходимости учета требований Конституции Российской Федерации и международно-правовых актов относительно индивидуальной автономии личности».

Положение о браке как союзе мужчины и женщины, согласно заключению КС, не снимает с государства обязанности не допускать произвольного вторжения в сферу частной жизни и принимать меры при возможном ущемлении прав людей из-за их сексуальной ориентации. Само же указанное положение суд не считает дискриминацией. Оно только отражает «сформированные социальные нормы, имманентной целью которых является сохранение и развитие человеческого рода».

Про местное самоуправление

Согласно новой редакции Конституции, «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории». Петербургские муниципалы из «Объединенных демократов» собирали подписи против этого положения, полагая, что федеральные власти покушаются на их независимость. КС ничего подобного в поправке не увидел:

«Под единством системы публичной власти понимается прежде всего функциональное единство, что не исключает организационного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления при решении задач на соответствующей территории. Это не отрицает самостоятельности местного самоуправления в пределах его полномочий и не свидетельствует о вхождении органов местного самоуправления в систему органов государственной власти».

Сергей Еремеев, София Саттарова