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16 марта, 21:21

Вице-губернатор Соколов остался на карантине после возвращения из отпуска в Европе

фото ЗакС политика Вице-губернатор Соколов остался на карантине после возвращения из отпуска в Европе

Смольный подтвердил, что вице-губернатор Петербурга Максим Соколов находится на карантине после возвращения в Россию из европейской страны.

По данным Смольного, Соколов принял решение о самоизоляции, учитывая рекомендации Роспотребнадзора и постановление городского правительства. До 16 марта он был в «плановом отпуске», во время которого «посетил некоторые страны Шенгенской зоны».

«В Россию вице-губернатор вернулся 9 марта. Понимая важность мер безопасности,  вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счёт», - сообщили в Смольном, добавив, что Соколов находится в Боткинской больнице для «проведения всех необходимых медицинских проверок».

Ранее стало известно, что Соколов, предположительно, посещал Италию, где сохраняется высокий уровень заражения коронавирусом Covid-19. Депутат Максим Резник обращался к вице-губернаторам Валерию Пикалеву и Олегу Эргашеву с просьбой сообщить, сдавал ли их коллега нужные анализы и каковы их результаты.


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