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9:25

Мэр Иркутска добровольно ушел в отставку

фото ЗакС политика Мэр Иркутска добровольно ушел в отставку

Городская дума Иркутска одобрила добровольную отставку мэра Дмитрия Бердникова, информирует "Интерфакс".

Бердников оставил своё кресло в связи с тем, что врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил его и.о. первого заместителя главы региона. На этом посту он сменит Владимира Дорофеева, который стал и.о. замгубернатора.

На этом кадровые перестановки в Иркутске не кончились: так, накануне вице-мэром города был назначен Руслан Болотов, до этого работавший и.о. председателя правительства области.

Более того, делится "Тайга.инфо", ушел в отставку спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол, получивший мандат депутата Государственной думы.

Бердников стал мэром Иркутска в марте 2015 года. По законам того времени, его избрали из числа депутатов гордумы сроком на 5 лет.

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